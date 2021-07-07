В Кремле отказались комментировать подачу заявок на регистрацию иностранных вакцин в РФ

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В Кремле не будут давать комментарии относительно регистрации иностранных вакцин в России. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не можем обладать такой информацией, это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава. Это не вопрос Кремля", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что некоторые зарубежные производители подали заявления на регистрацию своих вакцин от COVID-19 в РФ. О каких препаратах идет речь, он уточнять не стал.

