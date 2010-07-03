В МИД сообщили о проблемах с телефонной связью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в здание министерства сейчас невозможно дозвониться из-за технических проблем с телефонной связью.

"Если вы захотите сегодня позвонить в МИД, у вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь. Аппараты молчат", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель ведомства объяснила, что ночью сторонняя специализированная организация проводила в здании плановые ремонтно-профилактические работы, во время которых произошло повреждение телефонных линий.

Она пошутила, что сейчас "проводится ремонт по исправлению результатов ремонта".