Калининградский губернатор разберется с ожиданием приема онколога

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал разобраться с вопросом об ожидании приема онкологов в регионе, сообщает РИА Новости.

Вопрос о трехмесячном ожидании приема онколога в области подняли во время прямой линии президента России, когда обсуждалась ситуация с онкологической помощью в стране.

По словам главы региона, срок ожидания консультации онколога в Калининградской области не превышает двух недель. "Власти разберутся в ситуации и готовы встретиться с автором вопроса", – отметил Алиханов.

Прямая линия с президентом началась с 12:00. Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с гражданами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.