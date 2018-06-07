07 июня 2018, 14:59Политика
Калининградский губернатор разберется с ожиданием приема онколога
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал разобраться с вопросом об ожидании приема онкологов в регионе, сообщает РИА Новости.
Вопрос о трехмесячном ожидании приема онколога в области подняли во время прямой линии президента России, когда обсуждалась ситуация с онкологической помощью в стране.
По словам главы региона, срок ожидания консультации онколога в Калининградской области не превышает двух недель. "Власти разберутся в ситуации и готовы встретиться с автором вопроса", – отметил Алиханов.
Прямая линия с президентом началась с 12:00. Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с гражданами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.