Россия анализирует ситуацию относительно возможности саммита лидеров РФ и США – Песков

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Российская сторона продолжает анализировать ситуацию, касающуюся проведения саммита российского и американского лидеров. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем анализировать ситуацию", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее американский лидер Джо Байден выразил уверенность, что встреча с Владимиром Путиным пройдет в июне, однако уточнил, что конкретное время и место еще не определены. Он добавил, что ситуация на российско-украинской границе не повлияет на его желание провести встречу в формате "один на один".

В США считают, встреча глав двух государств могла бы состояться в Праге. В числе других вариантов – Исландия, Словения и Азербайджан.