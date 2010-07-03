Футбольная сборная Госдумы обыграла депутатов Бундестага

Депутаты Госдумы в футбольном матче одержали победу над коллегами из немецкого Бундестага со счетом 2:1. Об этом сообщают "Дни.ру".

Матч между футбольными сборными парламентов РФ и Германии прошел 6 мая на стадионе клуба "Сименсштадт" в Берлине. Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате возгорания самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево.

Выразив соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы, капитан сборной немецких парламентариев Махмут Оздемир рассказал, что перед игрой депутаты обсудили важные темы двусторонних отношений. "Мы хотим продолжать работу в сфере нашего парламентского сотрудничества", – подчеркнул представитель Бундестага.

Первый зампред ГД Александр Жуков в свою очередь отметил, что нынешний поединок оказался гораздо сложнее прошлого матча, который проходил в Москве летом 2018 года. По словам российского парламентария, за год их соперники стали более сильными.