В Госдуме одобрили идею запретить одноразовую посуду из пластика

Предложение ввести запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды прокомментировала замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елена Серова.
Инициативу Минприроды депутат назвала "очень разумной", так как пластика "стало очень-очень много". "Конечно же, я считаю, что все развитые страны должны постепенно от него отказываться – что касается именно одноразовой посуды", – подчеркнула парламентарий в беседе с RT. Серова напомнила, что пластик сильно загрязняет окружающую среду, и заявила, что поддерживает предложение главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
В начале мая Дмитрий Кобылкин заявил, что Минприроды выступает за сокращение загрязнения окружающей среды и готовится к возможному введению запрета на продажу одноразовой пластиковой посуды.
Ранее сообщалось, что к 2021 году в Евросоюзе планируют запретить использование пластиковой посуды и упаковки. 27 марта Европарламент одобрил закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, пообещал, что в РФ также рассмотрят вопрос об отказе от пластиковой посуды по примеру ЕС.
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