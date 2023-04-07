07 апреля, 20:41Общество
Празднование Дня молодежи в России перенесут с 27 июня на последнюю субботу июня
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Празднование Дня молодежи в России перенесут с 27 июня на последнюю субботу июня. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что доклад о выполнении поручения нужно предоставить до 1 мая. Ответственным назначен первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
День молодежи России ежегодно отмечается 27 июня. Праздник был учрежден в 1993 году.
Ранее сообщалось, что Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в феврале-марте 2024 года. Президент поручил кабмину в течение трех месяцев представить меры для подготовки и проведения мероприятия. Также правительство должно будет определиться с источниками финансирования.
Кроме того, Путин поручил кабмину посодействовать в освещении мероприятия в СМИ.
Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня
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