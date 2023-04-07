Путин поручил найти места захоронения жертв неонацистов после госпереворота на Украине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет и общественники будут искать места захоронения жертв неонацистов после госпереворота на Украине в 2014 году. Соответствующее поручение дал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил установить места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 30 июля 2023 года, а далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель СК Александр Бастрыкин.

Ранее Путин заявил, что у украинских неонацистов и их хозяев не получится лишить русских исторической памяти, лишить истории, лишить традиций, языка.

Путин также выразил уверенность в том, что хозяева украинских неонацистов проигнорируют атаку, которую совершили украинские диверсанты 2 марта, проникнув в Брянскую область. Они не станут даже вспоминать об этом преступлении против мирных граждан, добавил он.

Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

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