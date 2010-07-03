Путин прокатился верхом на лошади в гостях у кавалерийского батальона полиции

Владимир Путин продемонстрировал навыки верховой езды. Прокатиться на лошади ему предложили сотрудники кавалерийского батальона, входящего в состав 1-го Оперативного полка ГУВД Москвы, сообщает агентство "Интерфакс".
Ранее женщины-полицейские из конной полиции пригласили президента к себе в гости в полк. Вместе с ними президент под аккомпанемент "Подмосковных вечеров" сделал верхом несколько кругов по манежу. Агентство отмечает, что пару раз лошадь Путина заартачилась, попыталась пойти задом, но потом продолжила бег рысью.
Президент посмотрел небольшую программу по выездке, поздравил женщин-кавалеристов с наступающим 8 Марта и сфотографировался на память. Путин подарил им четырехлетнего орловского рысака по имени Золотой луч из президентской конюшни. Девушки, в свою очередь, подарили президенту на память подкову.
Также глава государства познакомился с ветераном полка, 92-летним Оразом Мамралиевым, который в годы войны воевал в пехоте и кавалерии.
В феврале Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи. В сочинский центр спортивной подготовки сборных и клубных команд "Юг-Спорт" он прибыл после переговоров по сирийскому урегулированию с коллегами из Турции и Ирана.
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