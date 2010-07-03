Путин подписал указ об увеличении выплат опекунам детей-инвалидов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Выплаты родителям и опекунам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы, увеличены до десяти тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ был опубликован в четверг, 7 марта, на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в указ главы государства от 26 февраля 2013 года "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы". Поправки вступают в силу с 1 июля 2019 года.

Согласно прежней редакции указа, родители и опекуны, ухаживающие за детьми-инвалидами, ежемесячно получали 5,5 тысячи рублей. Таким образом, выплаты будут увеличены почти вдвое.

20 февраля Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Президент в своем выступлении сделал акцент на вопросах социального и экономического развития страны.

Он предложил с 1 января 2020 года поднять выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами, увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, снизить ставки по ипотеке.

