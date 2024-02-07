Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экс-президента Чили

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Владимир Путин выразил соболезнования чилийскому лидеру Габриэлю Боричу Фонту в связи со смертью экс-президента республики Себастьяна Пиньеры. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что Пиньера внес большой вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений.

"Дважды занимая пост главы государства, Себастьян Пиньера многое сделал для социально-экономического развития вашей страны и снискал большой международный авторитет. Он внес значительный личный вклад в развитие дружественных российско-чилийских отношений", – следует из послания Путина.

О смерти бывшего президента Чили Пиньера стало известно ночью 7 февраля. Отмечалось, что он погиб при крушении вертолета на юге государства.

Борт разбился в регионе Лос-Риос в озере. В вертолете также находились три его родственника, им удалось выбраться. По предварительным данным, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности после падения.