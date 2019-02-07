Для судей предложили установить лимит ошибочных решений

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил установить максимально допустимое для судей число ошибочно вынесенных решений.

"Если бы было какое-то ограниченное количество судебных решений, которые бы вышестоящая инстанция потом отменила, и судья бы после этого увольнялся автоматически, без полагающихся ему пожизненной пенсии и льгот, то тогда судья бы думал и разбирался бы лучше в делах и выносил бы правильные решения", – цитирует его Агентство "Москва".

Шерин высказал предположение, что если судья постоянно принимает решения, которые потом отменяются вышестоящей инстанцией, значит, он это делает умышленно и является коррупционером.

Ранее Шерин предложил ввести смертную казнь для террористов и коррупционеров. Он также предложил сделать отдельное кладбище для коррупционеров, "чтобы когда к ним приходили родственники, все их знали и видели".

Коррупционерами депутат считает тех, кто "обворовывает народ" и берет взятки. Шерин привел в пример Китай, эффективное развитие которого связано с действующей там смертной казнью за коррупцию.