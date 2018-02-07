Госдума приняла во втором чтении законопроект об амнистии капиталов

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов, продлевающих сроки амнистии капитала. К чтению поступили также технические поправки.
Документ подготовлен с целью реализации инициативы президента РФ Владимира Путина . Предполагается, что закон позволит увеличить срок амнистии с 1 марта этого года до 28 февраля 2019 года, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, согласно законопроекту, декларанты смогут указать счета в иностранных банках, закрытые на момент подачи декларации. Подать документ можно будет в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России.
Декларации будут освобождены от налогов, связанных с имуществом или счетами. Исключение составят только налоги на прибыль зарубежных компаний.
Проект разработали глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, руководитель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Ранее депутаты одобрили законопроект в первом чтении. В Минфине отметили, что в случае принятия закона, амнистия капитала в этом году будет более значительной, чем в 2016 году.
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