В Госдуме оценили идею удвоить МРОТ

В Госдуме поддержали идею главы ФНПР Михаила Шмакова повысить МРОТ вдвое − до 25 тысяч рублей, но отметили, что в данный момент реализовать ее будет трудно. Такое мнение высказал глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"С этим, конечно, я полностью согласен. Это нужно делать", − цитирует Нилова РИА Новости. По его словам, согласно действующему закону о потребительской корзине, 50% в ней − это продукты, 25% − непродовольственные товары и 25% − услуги.
"Исходя из стоимости этой потребительской корзины определяется прожиточный минимум. И в соответствии с трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума", − подчеркнул парламентарий. Как уточнил Нилов, сейчас думский комитете по труду и соцполитике рассматривает несколько законопроектов об изменениях в этой сфере, в частности, предложения по структуре расчета потребительской корзины, что приведет к ее фактическому удорожанию.
Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что что нынешний прожиточный минимум не соответствует реальным потребностям людей. Он призвал увеличить МРОТ вдвое − до 25 тысяч рублей, а также перейти на другую методику подсчета потребительской корзины.
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