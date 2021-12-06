Путин по видеосвязи примет участие в церемонии запуска новых станций БКЛ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Движение откроют на участке от "Мнёвников" до "Каховской". Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными: с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии Московских центральных диаметров.
Ранее специалисты завершили работы по присоединению новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро "Мичуринский проспект" к электросетям. Также специалисты комплекса ведут работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности у станции. Общая площадь территории, подлежащей благоустройству, превышает 3 гектара.
До этого специалисты начали строительство платформы на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро "Марьина Роща". Забетонированы уже первые 40 метров площадки.
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