Путин поздравил президента Финляндии с Днем независимости

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Финляндии Саули Ниинисте по случаю Дня независимости страны, говорится на сайте Кремля.

"В 2017 году эта дата носит особый характер – ваша страна отмечает столетний юбилей провозглашения государственного суверенитета", – отметил президент.

По его словам, за прошедший век в отношениях между Россией и Финляндией были разные, в том числе и непростые периоды, однако, несмотря на это, странам удалось выстроить дружественное сотрудничество.

Путин оценил плодотворное развитие российско-финляндских отношений на различных направлениях и выразил уверенность в дальнейшем наращивании продуктивного двустороннего взаимодействия в интересах народов двух государств.