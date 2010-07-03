Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

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Заявление президента России Владимира Путина о нецелесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру необходимо рассматривать как ответ на конкретные слова спикера, это не было заявлением в общем контексте. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

"Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что слова Путина о нецелесообразности разделения на бакалавриат и магистратуру были ответом на конкретное заявление, которое сделал один из выступающих на заседании.

Президент говорил в контексте того, что подготовка педагогов должна занимать пять лет, как раньше, и давать полноценное образование для желающих преподавать в школе.

5 ноября президент Владимир Путин провел совещание президентского Совета по русскому языку. В ходе заседания лидер в том числе усомнился, что есть необходимость разделять обучение на бакалавриат и магистратуру, особенно в отношении подготовки школьных преподавателей русского языка.

Путин считает, что "это просто голая схема модная", которая не имеет смысла. Президент предложил возродить прежнюю систему пятилетней подготовки педагогов, чтобы специалисты могли получить полноценное образование и пойти преподавать в школы.

Кроме того, Путин выразил недовольство небольшим количеством бюджетных мест при наборе в магистратуру и потребовал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова "навести порядок". Котюков пообещал внести изменения в эту методику, а Путин в свою очередь потребовал отчета об этих изменениях.