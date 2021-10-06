Матвиенко допустила введение ограничений на доступ в здание Совфеда из-за COVID-19

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила возможность введения ограничений на доступ в здание верхней палаты парламента из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

При этом она отметила, что в настоящее время ситуация не вызывает беспокойства.

"Да, тревожит рост заболеваний, но надо на него соответственно и реагировать", – сказала спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что в верхней палате парламента строго следовали требованиям Роспотребнадзора и решениям правительства столицы.

"Мы не расслаблялись: у нас жесткие профилактические меры, контрольные меры, постоянное тестирование, дезинфекция, расстояние, маски – все, что в таких случаях положено", – подчеркнула Матвиенко, добавив, что на сегодняшний день только у одного члена Совфеда оказался положительный тест на COVID-19.

Ранее Матвиенко заявила, что общефедерального локдауна из-за коронавируса не будет. При этом регионы вправе принимать меры в зависимости от конкретной ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона.

По его словам, причинами высокой смертности от COVID-19 являются низкий уровень вакцинации российского населения, а также большая активность коронавируса.

