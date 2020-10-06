Путин вспомнил о "фантастических" требованиях международных финорганизаций в 1990-е

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин рассказал о "фантастически неожиданных" требованиях международных финансовых организаций к России в 1990-е, сообщает "Газета.ру".
Он вспомнил об этом на встрече с руководителями фракций Госдумы. Путин рассказал об этих требованиях в контексте объяснения необходимости выстраивать независимую политику.
Глава государства отметил, что в 1990-е годы финансовые организации требовали изменения внутриполитического курса России. По словам Путина, только тогда они соглашались продлить сроки выплаты процентов по взятым кредитам.
"Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса. Поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими. Поэтому мы действуем здесь очень аккуратно и осторожно", – заявил Путин.
Он подчеркнул, что подобный опыт повлиял на дальнейшую политику России. Путин отметил, что таким образом старались не допустить ситуации диктата условий со стороны, как это было в 1990-х – начале 2000-х годов.
Ранее Путин разъяснил некоторые принципы внешней политики РФ. Он отметил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела соседних стран. Кроме того, по словам Путина, его страна всегда поддерживает усилия, направленные на стабилизацию ситуации.
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