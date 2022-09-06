Песков усомнился, что удастся заменить слово "кешбэк"

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал маловероятным замену слова "кешбэк" на "возврат.рф" в русском языке.

"Возврат.рф? Вряд ли. С моей точки зрения, вряд ли, потому что это очень долго (произносить. – Прим. ред.) – возврат.рф", – сообщил он ТАСС.

Ранее помощник президента России Игорь Левитин заявил, что россиянам лучше перестать употреблять слово "кешбэк". Он предложил заменить его словом "возврат".

