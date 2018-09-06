Путин рассказал об отношениях России и Вьетнама

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отношениях России и Вьетнама укрепляется сотрудничество в экономике и военно-технической сфере. Об этом заявил Владимир Путин, передает РИА Новости.

Российский лидер принял генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуена Фу Чонга. "Мы довольны тем, как складываются межгосударственные связи России и Вьетнамом. Эти отношения построены на стратегическом партнерстве. Наблюдается позитивная динамику и в политическом взаимодействии, и в экономике, и в военно-технической сфере", – отметил Путин.

В свою очередь вьетнамский лидер пояснил, что его визит будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений и устранению трудностей, которые возникают в последнее время.

Кроме того, он отметил, что в 2020 году Россия и Вьетнам будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений.