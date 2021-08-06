Путин дал старт работе завода "Цемикс" в Башкирии

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин дал старт работе завода по производству строительных смесей "Цемикс" в Башкирии. Вместе с ним в церемонии приняли участие глава региона Радий Хабиров, а также Йозеф Ласселсбергер, владелец группы компаний "Ласселсбергер", которой принадлежит предприятие, сообщает РИА Новости.
"Важно, что на заводе применены передовые технологии и решения, лучшие мировые практики, и при этом производственный процесс предполагает соблюдение самых высоких природоохранных стандартов, соответствующих самым жестким экологическим требованиям", – сказал президент.
Уточняется, что церемония представляла собой символическое нажатие кнопки, которое положило начало производственному процессу. Также в рамках мероприятия с видеообращением выступил канцлер Австрии Себастьян Курц.
До этого Путин осмотрел производственно-технологическую площадку нового завода.
Проект по производству смесей был включен в перечень приоритетных проектов Башкирии, а его реализация проходила в рамках среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.
На заводе планируется производить до 240 тысяч тонн цемента и 100 тысяч тонн микрокальцита каждый год. Всего предприятие сможет выпускать до 700 тонн продукции в сутки.
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