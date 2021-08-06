Путин поручил запустить проект модернизации пассажирского транспорта

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Владимир Путин поручил запустить комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в регионах РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Утверждение и начало реализации не позднее 1 января 2022 года единой комплексной программы, направленной на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования в субъектах Российской Федерации", – указано в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Программа будет разработана при участии госкорпорации ВЭБ.РФ.

Накануне Путин вызвал министра транспорта РФ Виталия Савельева в Кремль для личного обсуждения вопроса цифровизации транспортных документов.

Ранее стало известно, что Федеральная пассажирская компания предоставит пассажирам скидки на поездки в плацкартных вагонах в августе и сентябре. Максимальный размер скидки составит 30%.