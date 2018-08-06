Дегтярев встретился с жителями ТиНАО для решения проблем поселения Киевский

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев встретился с жителями ТиНАО для обсуждения актуальных проблем рабочего поселения Киевский, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что горожане должны получать радость от того, что они стали жителями столицы. По его словам, любое объединение – это государственное решение, которое должно быть просчитано.

"Должна быть выгода людям. Повышенная пенсия, тарифы должны быть пониженные, плата за проезд в общественном транспорте должна снижаться. А то получается, что у людей никакой радости от того, что они стали москвичами, нет", – сказал кандидат в мэры.

Он указал на плохое состояние пруда в поселении. Одна из местных жительниц, в свою очередь, заметила, что в поселении необходимо построить детсад и детскую поликлинику.

Дегтярев подчеркнул, что нужно возвести многопрофильный центр с доступной медициной и образованием. "Все должно быть в шаговой доступности. И медицина, и образование. Поэтому этим вопросом мы будем заниматься", – заключил он.

Выборы мэра столицы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".