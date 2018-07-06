Путин назначил новых генералов в региональных МВД, СК и ФСИН

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин подписал указ, которым назначил нескольких генералов на руководящие посты в региональных управлениях МВД, СК и ФСИН, сообщают "Аргументы недели".
Начальником ГУ МВД РФ по Пермскому краю стал генерал-майор полиции Михаил Давыдов, генерал-майор внутренней службы Муслим Даххаев будет начальником ГУ ФСИН по Ростовской области. Андрею Липилину присвоили звание генерал-майора, и он назначен начальником УМВД РФ по Ярославской области.
Начальник УМВД РФ по Камчатскому краю – полковник Михаил Киселев. А генерал-майор Сергей Помозов займет должность первого заместителя Московского межрегинального следственного управления на транспорте. Всего президент назначил 12 руководителей и освободил от должности двух сотрудников МВД.
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