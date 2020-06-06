Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики

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Владимир Путин поручил создать отечественное лабораторное и научное оборудование для исследований в области генетики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

"Обеспечить создание в России отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", – сообщается в документе.

Соответствующее поручение президент отдал правительству России. Доклад по разработкам должен быть подготовлен до 1 февраля 2021 года.

При подготовке доклада он рекомендовал обратить в первую очередь внимание на оценку текущего финансового, кадрового, правового и инвестиционного обеспечения развития генетических технологий в России.

Путин также поручил обеспечить с 2021 года ежегодное финансирование этой информационно-аналитической системы. Глава государства в том числе дал поручение разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ.

В середине мая российский лидер предложил создать единую базу генетической информации. Он отметил, что при этом должны использоваться современные наработки в области биоинформатики.

