Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Владимир Путин поручил создать отечественное лабораторное и научное оборудование для исследований в области генетики. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
"Обеспечить создание в России отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", – сообщается в документе.
Соответствующее поручение президент отдал правительству России. Доклад по разработкам должен быть подготовлен до 1 февраля 2021 года.
При подготовке доклада он рекомендовал обратить в первую очередь внимание на оценку текущего финансового, кадрового, правового и инвестиционного обеспечения развития генетических технологий в России.
Путин также поручил обеспечить с 2021 года ежегодное финансирование этой информационно-аналитической системы. Глава государства в том числе дал поручение разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ.
В середине мая российский лидер предложил создать единую базу генетической информации. Он отметил, что при этом должны использоваться современные наработки в области биоинформатики.
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