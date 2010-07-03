В Госдуму внесен законопроект об учете службы в армии в пенсионном стаже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Депутаты от фракции ЛДПР предлагают внести поправки в федеральный закон "О страховых пенсиях". Информация опубликована в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Парламентарии предлагают включить период службы в армии в страховой стаж для назначения страховой пенсии.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящий момент мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет и женщинам, чей стаж составляет как минимум 37 лет, "страховая пенсия по старости может назначаться на два года ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию, но не ранее достижения возраста 65 и 60 лет". В учет берется не только рабочий стаж, но и период нетрудоспособности. Но не включается период прохождения военной службы. "Это вызывает социальную напряженность", – указывают авторы инициативы.
Авторы документа – депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Шерин.
Ранее в Совете Федерации объяснили этапы индексации пенсий. С 1 апреля социальные пенсии в России выросли на два процента. В связи с этим средний размер выплаты увеличился на 182 рубля и достиг 9 тысяч 266 рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.