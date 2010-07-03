В Госдуму внесен законопроект об учете службы в армии в пенсионном стаже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают внести поправки в федеральный закон "О страховых пенсиях". Информация опубликована в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают включить период службы в армии в страховой стаж для назначения страховой пенсии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в настоящий момент мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет и женщинам, чей стаж составляет как минимум 37 лет, "страховая пенсия по старости может назначаться на два года ранее достижения установленного возраста выхода на страховую пенсию, но не ранее достижения возраста 65 и 60 лет". В учет берется не только рабочий стаж, но и период нетрудоспособности. Но не включается период прохождения военной службы. "Это вызывает социальную напряженность", – указывают авторы инициативы.

Авторы документа – депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Александр Шерин.

Ранее в Совете Федерации объяснили этапы индексации пенсий. С 1 апреля социальные пенсии в России выросли на два процента. В связи с этим средний размер выплаты увеличился на 182 рубля и достиг 9 тысяч 266 рублей.

