В СФ прокомментировали заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление Польши о следах взрывчатки на самолете экс-президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает RT.

Ранее о следах взрывчатого вещества, обнаруженных на обломках лайнера, заявили в польской комиссии по расследованию авиакатастрофы под Смоленском.

Сенатор назвал новые свидетельства "сведением политических счетов" и "фабрикацией". "Непонятно, на каких частях самолета и на каких человеческих останках были якобы найдены следы взрывчатки. Видимо, речь идет о тех вещественных доказательствах, которые находятся в распоряжении польской стороны и которые в этой ситуации могут становиться предметом манипуляции", – пояснил он.

Он также одобрил решение российских властей не передавать Польше до конца следствия вещественные доказательства, которые находятся в РФ.

В январе этого года в Польше назвали основную версию крушения самолета. Власти страны не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера. Международный эксперт в сфере исследования авиапроисшествий Франк Тейлор заявил, что левое крыло самолета было повреждено в результате взрыва на борту.

Авиакатастрофа произошла под Смоленском 10 апреля 2010 года. В результате погибли экс-президент Польши Лех Качиньский с женой, высшее военное командование, польские политики, общественные и религиозные деятели.