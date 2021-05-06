Путин призвал развернуть мобильные пункты вакцинации в садовых товариществах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин призвал как можно быстрее организовать в садовых товариществах и на дачах пункты тестирования и вакцинации от коронавируса. Глава государства отметил, что особенно это касается регионов, которые просели по данным показателям.

"Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся. А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее", – отметил Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Ранее в Москве стартовала акция "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе", в рамках которой жители столицы, сделавшие прививку от коронавируса до 1 июля, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или электронный сертификат.