Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова на Кремль

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о том, что Александр Петров и Руслан Боширов работают в администрации президента. По его словам, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.

"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нем располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", – приводит РИА Новости слова Пескова.

17 апреля Прага сообщила о прекращении полномочий сотрудников посольства РФ, которые якобы являются офицерами российских спецслужб. Такой шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году.

Генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к инциденту причастны те же люди, что фигурировали в деле Скрипалей, – Александр Петров и Руслан Боширов. Они объявлены в розыск.

МИД РФ назвал обвинения "голословными и надуманными", а также объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.