Путин исключил Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам

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Президент России Владимир Путин исключил главу Минэкономразвития Максима Решетникова из числа участников рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно официальному распоряжению главы государства, размещенному на портале правовой информации, его место займет заместитель главы ведомства Полина Крючкова.

Должность замглавы министра экономического развития Крючкова получила 25 февраля 2020 года. Ранее она занимала пост заместителя руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.

В состав рабочей группы тем же распоряжением Путина также вошел заместитель руководителя исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Арсений Беленький.

В феврале нынешнего года Владимир Путин назвал главный показатель успеха нацпроектов. По словам главы государства, таковым является продолжительность жизни россиян.

