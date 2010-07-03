Медведев поручил улучшить законы об авиабезопасности

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Дмитрий Медведев дал поручение Минтрансу представить предложения по совершенствованию законов о безопасности авиаперевозок, сообщает сайт кабмина.

О том, что нужно изменить, чтобы обеспечить безопасность перелетов, ведомство должно сообщить с учетом результатов проведенного расследования.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск вечером 5 мая, экстренно вернулся в Шереметьево, где совершил аварийную посадку. После приземления лайнер загорелся, пассажиры спускались по надувным трапам.

Трагедия унесла 41 жизнь. Среди погибших был и бортпроводник Максим Моисеев. Он до последнего пытался открыть выход в хвосте самолета. Глава Минтранса распорядился выплатить его семье пять миллионов рублей.

Большинство жертв – жители Мурманской области. В регионе объявили трехдневный траур.

Возбуждено уголовное дело, проводятся внеплановые проверки. Следователи рассматривают несколько основных версий случившегося.

