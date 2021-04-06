Песков ответил на вопрос о наличии антител у Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о том, есть ли у Владимира Путина антитела к коронавирусу. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Пока прививочный цикл не завершен, пока об этом говорить преждевременно", – сказал представитель Кремля.

Путин привился от коронавируса 23 марта. Президент не стал раскрывать название вакцины, сообщив, что эта информация известна лишь его врачу.

При этом глава государства признался, что готовился к появлению побочных эффектов после вакцинации.

Однако, как позже рассказал Песков, у президента никаких побочных эффектов не наблюдалось.