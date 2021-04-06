Состав участников послания Федеральному собранию прорабатывается – Песков

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Состав участников послания президента России Федеральному собранию прорабатывается, мероприятие пройдет очно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Какой будет состав, сейчас прорабатывается во взаимодействии с санитарными властями, но в любом случае послание будет оглашено очно", – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что участникам не придется проходить двухнедельный карантин, чтобы попасть на мероприятие.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

Один раз в год президент обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические и идеологические положения.