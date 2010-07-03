Стройкомплекс Москвы усилит поддержку Фонда ветеранов отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы усилит поддержку фонда ветеранов отрасли. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году исполняется 25 лет фонду ветеранов – строителей Москвы. Мы регулярно проводим встречи с нашими ветеранами как на День Победы, так и на День строительства или в преддверии 23 февраля", – цитирует заммэра "Интерфакс".

По словам Хуснуллина, фонд ветеранов-строителей объединяет десятки тысяч бывших работников строительной отрасли Москвы. Среди них архитекторы, проектировщики, строители, работники-промышленники и ученые.

Ранее Хуснуллин заявил, что поезда с пассажирами начнут ходить по южному участку БКЛ в 2022 году. Строительство участка идет по графику.