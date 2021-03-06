Путин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, летчика-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову.
Президент отметил, что Терешкова вписала героические страницы в историю страны.
"Отрадно, что на протяжении многих лет Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего, а также поздравил с предстоящим Международным женским днем.
10 марта прошлого года Терешкова предложила добавить в законопроект о поправках в Конституцию РФ право действующего президента страны участвовать в выборах 2024 года.
На следующий день Госдума приняла законопроект, в том числе с учетом поправки Терешковой. Затем он был одобрен Советом Федерации.
14 марта 2020 Владимир Путин подписал закон.
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