Орешкин согласился с Володиным в необходимости детальнее обсудить нацпроекты

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин согласился с Вячеславом Володиным в том, что вопросы реализации национальных проектов требуют более конкретного обсуждения в Госдуме, передает РИА Новости.

Он пообещал, что в следующий раз основной акцент будет сделан именно на этом. Орешкин также сообщил, что на конец марта – начало апреля запланирован новый "правительственный час", но на другую тему.

"Правительственный час" с участием Орешкина прошел в среду, 6 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра, поскольку, по его мнению, он не раскрыл предложенную для обсуждения тему. Председатель Госдумы призвал отойти от общих рассуждений, а говорить о задачах, о проблемах в реализации этих задач и общей ответственности.

В свою очередь, в Кремле назвали инцидент между Володиным и Орешкиным "рабочим процессом". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что требования к реализации нацпроектов очень высокие, поэтому здесь "требуется конкретика".