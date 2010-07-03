Милонов предложил запретить показ ток-шоу днем

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Виталий Милонов предложил не показывать ток-шоу в дневное время, как и рекламу пива. Об этом депутат Госдумы заявил 6 марта в ходе пресс-конференции на тему "Новая культурная доктрина: Конец эпохи ток-шоу?", передает Агентство "Москва".

"Запрет должен распространяться на негодные телешоу, так как у нас Шурыгину показывают в дневное время. Нельзя рекламировать пиво, водку, сигареты – так нельзя рекламировать Шурыгину. Надо признать, что эффект от данных ток-шоу еще хуже, чем от рекламы пива. Можно рекламировать какой-то взрослый товар, но в другом месте и в другое время", – заявил Милонов.

На прошлой неделе Милонов предложил отказаться от "шестидневки" в школах, но предварительно провести по этому вопросу "общероссийский школьный референдум".