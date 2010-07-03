В Госдуме оценили план Киева на случай провала переговоров по газу

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Заявление украинского МИД о действиях Киева на случай провала газовых переговоров с Москвой прокомментировал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Депутат назвал нынешнюю ситуацию "очень сложной и крайне опасной". "На мой взгляд, сегодня "Нафтогаз" и киевская власть недоговороспособны, они не хотят заглянуть немного вперед", – пояснил парламентарий в беседе с RT.

По словам Завального, Киев намеренно идет на конфронтацию вместо того, чтобы урегулировать споры с российской стороной и "выстраивать добрососедские отношения". Депутат выразил надежду, что с приходом к власти на Украине "более прагматичных политиков" изменится и позиция страны по газу.

Ранее замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что в Киеве разрабатывают план действий на случай провала переговоров с РФ по транзиту газа в Европу. При этом 5 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности сохранить транзит газа через Украину. По его словам, это возможно при соблюдении определенных условий. Как пояснил глава кабмина в интервью изданию Luxemburger Wort, "Северный поток – 2" призван снизить транзитные риски, а не полностью заменить транспортный коридор через Украину.