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Эксперты и международные структуры, выступающие за создание трибунала против РФ, сознательно занимают однобокую позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они не готовы смотреть на реальность", – сказал Песков журналистам, комментируя заявления Совета Европы по созданию трибунала для России.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что Запад стремится разграбить и расчленить страну под предлогом о якобы деколонизации. По его мнению, в логику "расистов и колонизаторов" не вписывается такое многообразие и единство культур, традиций и народов России.

Позже Москва ввела санкции против представителей Евросоюза, которые причастны к преследованию российских должностных лиц и созданию "трибунала" против РФ.

