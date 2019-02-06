Путин подписал закон о порядке ликвидации исправительных учреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок принятия решений о ликвидации ветхих исправительных учреждений, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Законом устанавливается, что при разногласиях Минюста с органами исполнительной власти о ликвидации учреждения решение будет принимать правительство России.

По мнению авторов документа, нужно ликвидировать те здания, где наблюдается значительный износ основных фондов, а также учреждений с отсутствием производственной базы для трудоустройства осужденных. Документ вступит в силу 1 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован самый низкий показатель по количеству осужденных в новейшей истории – сейчас их менее 467 тысяч человек.

В ФСИН сообщили, что причиной снижения числа осужденных стала либерализация уголовно-исполнительной политики государства.