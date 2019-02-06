Ассоциация туроператоров России оценила ситуацию с Ростуризмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Изменения в структуре Ростуризма означают, что правительство стало серьезнее относиться к отрасли и управлению ею. Такое мнение высказал исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"То, что произошло с Ростуризмом – показатель того, что правительство более серьезно подходит к отрасли и персоналиям, которые занимаются управлением и регулированием. Конечно, я надеюсь, что это ощущение будет подкреплено тем, кто займет эту должность. Хотелось бы, чтобы это был профессиональный управленец, государственник в хорошем смысле слова. Человек, который будет работать на отрасль и захочет ее развивать, а не просто тратить деньги", – сказала она, передает "Интерфакс".
Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация о возможных кандидатах на пост главы Ростуризма. Одним из самых главных претендентов называют губернатора Мурманской области Марину Ковтун.
Во вторник, 5 февраля, стало известно, что Дмитрий Медведев подписал распоряжение, освобождающее руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова от должности.
На прошедшей в понедельник встречи с вице-премьерами председатель российского правительства дал поручение подготовить предложения по кадровому усилению работы на направлении, которое прежде курировал Сафонов. Отныне функции Ростуризма будут переданы Минэкономразвития.
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