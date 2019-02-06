Песков переадресовал вопрос об исключении учебника по экономике из ФПУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос об исключении из федерального перечня учебников (ФПУ) издания по экономики для старшеклассников за "недостаточный патриотизм", сообщает ТАСС.
Он назвал вопрос специфическим, "поэтому нужно адресовать его в министерство просвещения".
Ранее сообщалось, что учебник "Экономика" для старшеклассников не добавили в ФПУ из-за отсутствия материалов об импортозамещении как направлении современной экономической политики, формирующем "чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".
В декабре минпросвещения России обновило федеральный перечень учебников. Список учебной литературы для начальных и средних классов уменьшился на 21 и 27 процентов соответственно, а перечень для старших классов вырос на 25 процентов.
В ноябре координатор Общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков предложил убрать материалы о биогенетическом законе Геккеля из школьных учебников по биологии. С инициативой он обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Чесноков отметил, что биогенетический закон Геккеля не признается современной наукой.
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