Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

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Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января по приглашению Владимира Путина посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи стороны намерены обсудить актуальные проблемы мира, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. Также, как отмечается, будет обсуждено урегулирование внутриукраинского конфликта в контексте договоренностей саммита в нормандском формате.

В декабре 2019 года в Париже состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель. Отмечалось, что во время встречи стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Позднее Ангела Меркель назвала Владимира Путина победителем саммита "нормандской четверки".

Первый за три года саммит "нормандской четверки" прошел 9 декабря. Помимо Путина и Меркель, в нем участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

