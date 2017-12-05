Путин подписал закон о наблюдателях от ОП РФ на выборах президента

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Закон, разрешающий назначение наблюдателей на выборах главы государства Общественной палатой РФ и ее региональными отделениями, подписал Владимир Путин. Документ также узаконивает установку видеонаблюдения на избирательных участках.
Региональные общественные палаты могут назначать наблюдателей только на территории своих областей, отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Кроме того, следить за выборами смогут лица, назначенные доверенными лицами кандидатов в президенты.
Законом также предусматривается, что списки избирателей в труднодоступной или отдаленной местности, на территории воинской части или на судне в плавании составляет глава поселения, судовладелец или командир части. В перечни не будут вносить избирателей на основании заявлений граждан.
Документ прошел процедуру одобрения в Совете Федерации 29 ноября 2017 года.
Ранее сообщалось, что столица самостоятельно организует видеонаблюдение на выборах. В городе уже есть вся необходимая инфраструктура, которая будет предоставлена Минкомсвязи. Таким образом в регионе оптимизируют расходы на организацию трансляций с избирательных участков.
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