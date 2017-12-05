Верховный суд США одобрил запрет на въезд гражданам из шести стран

5 декабря, 12:22
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Верховный суд США отменил вердикты нижестоящих судов, приостанавливающие запрет на выдачу виз гражданам из нескольких государств. Просьбу Белого дома удовлетворили семь из девяти судей.
Таким образом, Верховный суд признал законным введение запрета на поездки в США жителей Сирии, Ирана, Чада, Йемена, Ливии и Сомали, а также КНДР и Венесуэлы, сообщает "Газета.ру".
Решение носит временный характер – пока не будут рассмотрены все иски, поданные против указа.
Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента США стал указ о введении 90-дневного запрета на въезд в США для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Позже Ирак был исключен из этого списка.
В сентябре список был пересмотрен. В него добавили Венесуэлу, КНДР и Чад, а проверки для граждан 11 стран планировалось усилить. Такие меры, по словам Трампа, продиктованы заботой о безопасности.
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