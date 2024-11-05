Песков назвал вбросом публикации о якобы операции России со взрывчаткой в Евросоюзе

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Сообщения о том, что Россия может быть причастна к отправке воспламеняющихся устройств через компанию DHL в Европе являются вбросом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы", – отметил он и подчеркнул, что подобные публикации никогда не подкрепляются сколько-нибудь достоверной информацией.

Так он прокомментировал сообщение The Wall Street Journal, в котором западные спецслужбы заподозрили Россию в подготовке поджогов на летящих в США и Канаду самолетах.

По версии журналистов, которые сослались на представителей разведок Запада, электромассажеры с легковоспламеняющимся веществом на основе магния загорелись на складах DHL в Великобритании и Германии в июле 2024 года.

Последнее, по версии Национальной прокуратуры Польши, было якобы попыткой проверить, можно ли устроить пожары на борту самолетов, которые летят в Северную Америку. Позднее, добавили в издании, Варшава якобы задержала 4 человек, подозреваемых в диверсии, но подробности не уточнялись.

Мосгорсуд ранее приговорил к 13,5 года колонии строгого режима IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева за государственную измену в пользу США. Также его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Оказалось, что он обладал информацией, представляющей государственную тайну, и хотел передать ее ЦРУ.

