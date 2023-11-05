Запад понимает, что часть выделяемых Украине средств разворовывается – Песков

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Страны Запада понимают, что часть выделяемых Украине средств воруется, а это потребует за собой объяснений перед избирателями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистом телеканала "Россия-1" Павлом Зарубиным. Часть беседы Зарубин выложил в своем телеграм-канале.

Со слов Пескова, признания эти звучат в конгрессе во время дебатов, а также в комитетах. И им надо как-то объясниться перед избирателями, почему нет механизма за расходованием денег, почему они не обращают на это внимание, а также почему ставят вопрос о выделении новой финансовой поддержки, объяснил он.

Ранее пресс-секретарь заявил, что помощь Киеву для Запада уже становится грузом, который они уже не в состоянии нести. Из-за этого в истеблишменте США, и среди политиков, и среди экономистов появляется усталость от этой ноши, сказал он.