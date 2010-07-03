Лавров подарил главе МИД Бурунди русскую гармонь

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Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подарил главе МИД Бурунди Эзикиле Нибигире тульскую гармонь, а в ответ получил там-там. Об этом сообщили РИА Новости по итогам переговоров между представителями двух стран.

"После переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Бурунди Эзекиел Нибигира обменялись подарками", – объявили в Facebook-аккаунте МИД РФ.

Там-там – это древний африканский ударный музыкальный инструмент. По формату он напоминает барабан с деревянными щитками вместо кожи. Подобная конструкция широко распространена в странах Африки.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с руководителем МИР Бурунди Эзекиелом Нибигирой. Представитель африканской страны прибыли в Москвы для четырехдневного визита.

В начале ноября Сергей Лавров поделился своим мнением относительно высших российских ценностей. К таковым руководитель МИДа отнес суверенитет, добро и тягу к справедливости и правде.