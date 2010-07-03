Путину доложили об убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии

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Владимиру Путину доложили о резонансном убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, давать оценки работе следователей по делу пока рано. Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас идет работа, нужно дождаться ее итогов.

"Безусловно, исполнители и, если таковые имеются, заказчики этого убийства должны быть найдены", – цитирует его ТАСС.

Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда застрелили вечером 2 ноября в столичном районе Тропарево-Никулино. Убийца выстрелил в них не менее десяти раз. Машину подозреваемого нашли у метро на юго-западе столицы.

По предварительным данным, подозреваемым удалось уехать из Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

В правоохранительных органах считают, что убийство носит заказной характер и связано со служебной деятельностью Эльджаркиева. На причастность проверяют девятерых человек. Дело по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.